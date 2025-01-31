مجموعة جريمالدي لربيع وصيف 2025:مزيج فني من الأساطيروالإبداع

(أنسامد) - يناير 31 - روما - في عرض استثنائي قدمه عبر مقطع فيديو، أطلق المصمم الإيطالي أنطونيو جريمالدي مجموعته للأزياء الراقية لربيع وصيف 2025، والتي تجمع بين الفن والأساطير بأسلوب مبتكر.استلهم جريمالدي، الذي يواصل العمل من ورشته في قلب العاصمة الإيطالية روما، تصميماته من أسطورة أبولو ودافني الشهيرة، التي أبدعها النحات لورنزو برنيني في منحوتته الشهيرة والمحفوظة في جاليريا بورغيزي في روما.تتألف مجموعة جريمالدي من 18 إطلالة مبهرة تتخذ من الأسطورة مصدرًا للغنى الرمزي، حيث لا تتحول دافني إلى شجرة كما في القصة التقليدية، بل تُصور هنا كرمز للقدرة على الاستقلال والتحرر.في هذه النسخة، تجد دافني قوتها في الطبيعة وعناصرها، رافضة ادعاءات أبولو، مؤكدة بذلك حقها في تقرير مصيرها.تتألف المجموعة من تصاميم تظهر بوضوح الصورة الظلية الأنثوية من خلال استخدام المواد الشفافة التي تبرز جمال الشكل الأنثوي وتحرره.وتُظهر الأزياء بشكل لافت تطريزًا دقيقًا استلهم من الطبيعة، مع تفاصيل تحاكي لحاء الأشجار وأنواع مختلفة من النباتات. كما تميزت الصدرية المطرزة بثلاثة أبعاد، حيث تضمن الحزام المطرز لمسة من التميز الفني.تستخدم المجموعة أيضًا القصب المنسوج لتمثيل لحاء الأشجار، فيما يضفي هامش الكريستال تأثيرًا مستوحى من الصفصاف. تبرز هذه التفاصيل الدقيقة براعة حرفية وتستعرض التفاعل بين الفن والطبيعة بشكل فريد.(أنسامد).

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