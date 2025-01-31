مجموعة جريمالدي لربيع وصيف 2025:مزيج فني من الأساطيروالإبداع

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

مجموعة جريمالدي لربيع وصيف 2025:مزيج فني من الأساطيروالإبداع

31 يناير 2025, 09:16

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 31 - روما - في عرض استثنائي قدمه عبر مقطع فيديو، أطلق المصمم الإيطالي أنطونيو جريمالدي مجموعته للأزياء الراقية لربيع وصيف 2025، والتي تجمع بين الفن والأساطير بأسلوب مبتكر.

استلهم جريمالدي، الذي يواصل العمل من ورشته في قلب العاصمة الإيطالية روما، تصميماته من أسطورة أبولو ودافني الشهيرة، التي أبدعها النحات لورنزو برنيني في منحوتته الشهيرة والمحفوظة في جاليريا بورغيزي في روما.

تتألف مجموعة جريمالدي من 18 إطلالة مبهرة تتخذ من الأسطورة مصدرًا للغنى الرمزي، حيث لا تتحول دافني إلى شجرة كما في القصة التقليدية، بل تُصور هنا كرمز للقدرة على الاستقلال والتحرر.

في هذه النسخة، تجد دافني قوتها في الطبيعة وعناصرها، رافضة ادعاءات أبولو، مؤكدة بذلك حقها في تقرير مصيرها.

تتألف المجموعة من تصاميم تظهر بوضوح الصورة الظلية الأنثوية من خلال استخدام المواد الشفافة التي تبرز جمال الشكل الأنثوي وتحرره.

وتُظهر الأزياء بشكل لافت تطريزًا دقيقًا استلهم من الطبيعة، مع تفاصيل تحاكي لحاء الأشجار وأنواع مختلفة من النباتات. كما تميزت الصدرية المطرزة بثلاثة أبعاد، حيث تضمن الحزام المطرز لمسة من التميز الفني.

تستخدم المجموعة أيضًا القصب المنسوج لتمثيل لحاء الأشجار، فيما يضفي هامش الكريستال تأثيرًا مستوحى من الصفصاف. تبرز هذه التفاصيل الدقيقة براعة حرفية وتستعرض التفاعل بين الفن والطبيعة بشكل فريد.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:39

محكمة الاستئناف في ألبانيا ترفض طلبات لجوء 43 مهاجراً

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:39

محكمة الاستئناف في ألبانيا ترفض طلبات لجوء 43 مهاجراً