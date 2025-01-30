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ساندرو ميشيل يقدم أول مجموعة راقية مع فالنتينو فى باريس

30 يناير 2025, 13:00

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 30 - روما - في حدث استثنائي في باريس، قدم أليساندرو ميشيل، المدير الفني لدار فالنتينو، أول ظهور له في عالم الأزياء الراقية من خلال مجموعة ربيع/صيف 2025 تحت عنوان "Vertigineux" (التي تعني "دوار" بالفرنسية). وقد تم عرض المجموعة في قصر البورصة، وهو موقع غير تقليدي لعرض الأزياء، ما أضاف بعدًا مميزًا لهذا الحدث المرموق.

تأتي المجموعة، المستوحاة من الفلسفة والفن والتاريخ، كتحفة مسرحية مليئة بالتفاصيل المعقدة. خلفية العرض كانت ستارة زرقاء داكنة مع لوحة رقمية تعرض إشارات ضوء حمراء تحمل رسائل تاريخية وفنية وفلسفية، ما جعل كل فستان يعكس قصة أو شخصية من عالم الخيال والفن.

المجموعة التي ضمت 48 زيًا، تمثل شخصيات وأسطوريات مختلفة، من الملكات والأبطال إلى شخصيات من الأدب والفن مثل "أليس" من "أليس في بلاد العجائب" وكوميديا ديل آرتي.

شهد العرض حضور شخصيات بارزة من عالم الفن والمجتمع، بينهم إلتون جون، ألبا روتواشر، كولمان دومينغو، كارلا بروني ساركوزي، بالإضافة إلى سفراء العلامة التجارية مثل جيف ساتور وليم يونا ونيك كيف، ما يبرز المكانة الرفيعة لهذا الحدث في عالم الموضة.

تؤكد هذه المجموعة على قدرة أليساندرو ميشيل على دمج الأزياء مع السرد الفني، مما يجعل عرض فالنتينو في باريس واحدًا من أكثر الأحداث تألقًا في عالم الأزياء هذا الموسم. (أنسامد).

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