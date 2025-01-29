عرض دار ياباريلي في باريس مستوحى من عظماء الأزياء الراقية

(أنسامد) - يناير 29 - روما - ولدت مجموعة بيت الأزياء الإيطالى الفاخر سكياباريلي الجديدة لخريف/شتاء 2025/2026 للأزياء الراقية، التي صممها دانييل روزبيري .وقد أقيم فى "بيتى باليه" بحضور عدد كبير من النجوم مثل كارلا بروني ساركوزي، والممثلة الأميركية كيلي روثرفورد، والممثلات الفرنسيات جيرالدين ناكاش، والفلبيني لوروا بوليو.وتثير المجموعة الإعجاب بالإشارة إلى الألوان المميزة المستخدمة مثل الزبدة والزعفران والأخضر الباهت لأنها تضفي على التصاميم روحًا تاريخية ومعاصرة في آن واحد، وهو ما يجعلها تبرز بين مجموعات الأزياء الراقية الأخرى.ويعد استخدام الألوان والأنسجة المستوحاة من الماضي، مثل الأشرطة العتيقة التي تم العثور عليها في باريس، خطوة مبتكرة تمنح التصاميم عمقًا كبيراً.ويقول دانييل روزبيري أنه يستلهم ابداعاته من أساتذة الأزياء الكبار مثل إيف سان لوران وعز الدين عليا حيث يُظهر احترامًا كبيرًا لتاريخ الموضة مع لمسة معاصرة ومتجددة.في النهاية، هذه المجموعة توازن بين التقليد والحداثة، والاهتمام بالتفاصيل مثل استخدام الأشرطة العتيقة يضيف لها لمسة من الأصالة والرقي. (أنسامد).

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