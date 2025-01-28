برادا تنظم فعاليات فنية وثقافية مميزة

(أنسامد) - يناير 28 - روما - تنظم مؤسسة برادا في عام 2025 مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المميزة في ميلانو والبندقية وشنغهاي وطوكيو.الهدف من الأنشطة دي هو فتح المجال للتفكير في القضايا الاجتماعية والثقافية بشكل أعمق من خلال تنوع وجهات النظر.وكما قالت ميوتشيا برادا، المؤسسة بتحاول تقديم تجربة فنية متكاملة تدعو الناس للتفاعل مع الفنون بشكل جديد.في ميلانو، سيتم تنظيم معرضاً تحت عنوان "نوع من اللغة: القصص المصورة والرسومات الأخرى للسينما" بدءاً من 30 يناير، ويستعرض عملية الإبداع في السينما.ومن المتوقع إقامة معرضاً للفنان هيتو ستيرل في أوسيرفاتوريو، وسيكون عن الفيضانات والقصص المختلفة المرتبطة بها.وفي البندقية، سيتم تنظيم معرض عن الرسومات التخطيطية بقيادة ريم كولهاس، على هامش بينالي العمارة بين مايو ونوفمبر.وفي شنغهاي، يقام معرض "الانعكاس" بين لوسيو فونتانا ومايكل أنجلو بيستوليتو ابتداءً من 20 مارس. (أنسامد).

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