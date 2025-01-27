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ترينالي ميلانو وكيتون يقدمان التدريب في باريس

27 يناير 2025, 08:34

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 27 - روما - توجه وفد من مؤسسة ترينالي ميلانو إلى باريس برفقة العلامة التجارية كيتون للمشاركة في المرحلة الثانية من معرض مدرسة الخياطة، الذي يقام بدعم من اتحاد الأزياء الراقية والموضة في باريس.

يقام المعرض في ساحات المعهد الثقافي الإيطالي، وتم تقديمه بالفعل في ترينالي ميلانو بمناسبة أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو في يناير من العام الماضي.

يركز المعرض على التكامل بين التدريب والحرفية العالية، مستعرضًا تجربة مدرسة الأزياء الراقية التي أسستها كيتون في عام 2000.

من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو، يقدم المعرض للجمهور تاريخ مدرسة الأزياء الراقية الممتد على مدار 25 عامًا والتقاليد العريقة للخياطة في نابولي.

قالت مديرة ترينالي، كارلا موروجالو، إن المؤسسة تركز منذ فترة طويلة على بناء مشاريع وأفكار مفيدة للمسار التعليمي، مع إيلاء اهتمام خاص بموضوعات الحرفية. وأضافت أن هناك طلبًا متزايدا على الحرفيين في قطاع الموضة. (أنسامد).

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