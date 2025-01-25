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أرماني يعرض في باريس مجموعة أيقونية من أزياء الرجال

25 يناير 2025, 09:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 25 - روما - يقدم جورجيو أرماني أسلوبًا مميزًا وسهل التعرف عليه، يمزج بين الأجيال ويعكس الطابع الفريد والتميز من خلال مجموعة جديدة من أزياء الرجال.

تم إطلاق الحملة الدعائية للمجموعة الجديدة التي تم تصويرها بعدسة لويس ألبرتو رودريغيز، لتحتفي بعناصر الموضة الرجالية مع رؤية أرماني الجريئة التي تتجاوز حدود التصنيف التقليدي للجنس.

شهدت الحملة انطلاقها في 23 يناير/كانون الثاني خلال أسبوع الموضة الرجالية في باريس، حيث أُقيم حفل خاص في متجر جورجيو أرماني في شارع سانت أونوريه.

تتميز الحملة بتسليط الضوء على تنوع المجموعة وتعدد استخداماتها، من خلال ثلاث شخصيات بارزة: المنتج كايترانادا، الممثل وعارض الأزياء آرتشي رينو، وعارضة الأزياء والموسيقية سو جو. قدم هؤلاء الشخصيات الأيقونية قطع أرماني الكلاسيكية بلمساتهم الشخصية، مما يبرز قوة الأناقة الفردية.

تتضمن المجموعة قطعًا فاخرة مصنوعة من مواد راقية مثل جلد الفيكونيا، والكشمير، والصوف الناعم، وتأتي بألوان أرماني الكلاسيكية: الأزرق الداكن والأسود. تشمل القطع الأساسية مثل السترات، المعاطف، البليزرات، التريكو، القمصان، البناطيل، والبدلات الرسمية، مما يعكس جوهر أسلوب أرماني الفريد.

تتجسد أيقونية هذه المجموعة في الخياطة الدقيقة والتفاصيل التي تميزها، حيث تبرز المواد الفاخرة مثل الفيكونيا والكشمير والصوف الناعم، وتجسد الألوان المميزة لأرماني مثل الأزرق الداكن والأسود.

ستكون المجموعة متوفرة في متاجر جورجيو أرماني المختارة في ميلانو، باريس، نيويورك، بكين وطوكيو. (أنسامد).

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