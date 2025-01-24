أسبوع الموضة بميلانو: ظهور اتجاه جديد قوي لمجموعات الأزياء

(أنسامد) - يناير 24 - روما - شهدت الأيام الأخيرة من أسبوع الموضة في ميلانو ظهور اتجاه جديد يجمع بين الأناقة الكلاسيكية والراحة المعاصرة. فبعد موسم من التجارب الجريئة، عادت الأنظار إلى الأساسيات مع لمسة عصرية، مع ظهور اتجاه جديد لمجموعات الأزياء لتقديم المقترحات الخاصة بموسم الشتاء القادم.ويبرز هذا الاتجاه أكثر في فبراير مع النسخة النسائية من العروض التي تجذب مزيدًا من الصحافة والمشترين الدوليين.كما قررت العديد من العلامات التجارية التركيز على هذا الموعد، متجاوزة عروض يناير، موجهة جهودها الاقتصادية نحو هذا الحدث الهام.نتيجة لذلك، فإن عدد العروض في هذه النسخة القصيرة من أسبوع الموضة الميلاني كانت أقل، لكنها تتميز بأعلى مستويات الجودة.لعبت الاستدامة دورًا محوريًا في هذا الموسم، حيث اعتمد العديد من المصممين على مواد طبيعية وأقمشة معاد تدويرها. كما ظهرت تصاميم مستوحاة من الماضي، مع إعادة تفسير القطع الكلاسيكية بطريقة عصرية.بالتعاون مع راف سيمونز، قدم ميوشيا برادا تصاميم مبتكرة تمزج بين الفرو والجلد على منصة العرض.ركزت العديد من العروض على أهمية الراحة في الأزياء، حيث ظهرت تصاميم واسعة وقابلة للتكيف مع مختلف الأجسام. فساتين السهرة ذات الأقمشة الناعمة والسراويل الواسعة ذات الخصر المطاطي مجرد أمثلة قليلة على هذا الاتجاه. (أنسامد).

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