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عرض "بيتي بيمبو" 100 تحولً جذري في معارض الأزياء للأطفال

23 يناير 2025, 10:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 23 - روما - عرض "بيتي بيمبو" رقم 100، الذي يُقام في فلورنسا بين 22 و24 يناير 2025، يشهد بداية جديدة وتحولًا جذريًا في معارض الأزياء للأطفال.

يهدف المعرض، الذي يشارك فيه 170 علامة تجارية (65% منها دولية)، إلى تقديم طبعة جديدة تتجاوز مجرد الموضة لتشمل جوانب متنوعة مثل أسلوب الحياة والجمال والأحذية والإكسسوارات والمجوهرات والنشر، وحتى الطعام.

يتضمن المعرض هذا العام أيضًا منتجات حصرية تم تصميمها خصيصًا لهذه المناسبة، كما أان النظام الجديد للعرض يشمل تخطيطًا أكثر رشاقة وسرعة لتقليل الإرهاق للمشاركين.

وتم تصميم المعرض بشكل مبتكر مع أماكن مهيأة مسبقًا لتسهيل العمليات على الشركات، بالإضافة إلى دخول مجاني للمشترين والصحافة والمؤثرين.

كما يتضمن المعرض محاكاة لمدينة ملونة في فورتيزا دا باسو، بتصميم من المهندسة المعمارية إيلاريا ماريلي.

فيما يخص الوضع الاقتصادي للأزياء الخاصة بالأطفال، بعد استقرار عام 2023، واجه القطاع في 2024 تحديات كبيرة بسبب الأزمات التي أثرت على صناعة الأزياء بشكل عام. (أنسامد).

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