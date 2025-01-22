جون ريتشموند يحول متجره في ميلانو إلى مركز إبداعي

(أنسامد) - يناير 22 - روما - يعكس مشروع بونتى فيتيرو 18 في ميلانو رؤية مبتكرة تجمع بين الأزياء والموسيقى والتصميم والمشاريع الخاصة بنمط الحياة.تحت إشراف جون ريتشموند، تم تحويل مساحة العرض الخاصة به من مجرد متجر رئيسي إلى مركز إبداعي متعدد الاستخدامات، يتيح للعلامات التجارية الناشئة التعاون وتنظيم الفعاليات التي تمزج بين الفن والإبداع.افتتح المشروع مع كوشى، العلامة التجارية التي تأسست في 2021، والتي تسعى لإعادة تفسير الطراز القديم من خلال تصاميم بسيطة ومتجددة.في إطار هذا التعاون، قدمت كوشى سترة وودلاند جاكت العسكرية التي تم إعادة تصميمها خصيصًا لهذه المناسبة، وتم إصدارها في نسخة محدودة مع إمكانية تخصيصها عبر رقع تم إنشاؤها خصيصًا لزوار الحدث.هذه الرقع تم تطبيقها باستخدام مكبس حراري على السترات أمام الحضور، بمساعدة من الحرفيين المهرة الذين كانوا حاضرين في العرض التقديمي.أما بالنسبة لمفهوم بونتى فيتيرو كمساحة إبداعية، فهو يمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المبادرات المستقبلية التي ستجمع بين الشركاء والمبدعين عبر قطاعات متعددة.ويهدف المشروع إلى تحويل المساحة إلى مختبر أفكار حيوي، يقدم بيئة ملهمة لاستضافة الفعاليات والفعاليات المنبثقة التي تتيح للأسماء الناشئة والمبدعة في مجالات الأزياء والفن والموسيقى والمزيد فرصة للتعاون والتفاعل مع جمهورهم. (أنسامد).

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