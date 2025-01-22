جون ريتشموند يحول متجره في ميلانو إلى مركز إبداعي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

جون ريتشموند يحول متجره في ميلانو إلى مركز إبداعي

22 يناير 2025, 09:31

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 22 - روما - يعكس مشروع بونتى فيتيرو 18 في ميلانو رؤية مبتكرة تجمع بين الأزياء والموسيقى والتصميم والمشاريع الخاصة بنمط الحياة.

تحت إشراف جون ريتشموند، تم تحويل مساحة العرض الخاصة به من مجرد متجر رئيسي إلى مركز إبداعي متعدد الاستخدامات، يتيح للعلامات التجارية الناشئة التعاون وتنظيم الفعاليات التي تمزج بين الفن والإبداع.

افتتح المشروع مع كوشى، العلامة التجارية التي تأسست في 2021، والتي تسعى لإعادة تفسير الطراز القديم من خلال تصاميم بسيطة ومتجددة.

في إطار هذا التعاون، قدمت كوشى سترة وودلاند جاكت العسكرية التي تم إعادة تصميمها خصيصًا لهذه المناسبة، وتم إصدارها في نسخة محدودة مع إمكانية تخصيصها عبر رقع تم إنشاؤها خصيصًا لزوار الحدث.

هذه الرقع تم تطبيقها باستخدام مكبس حراري على السترات أمام الحضور، بمساعدة من الحرفيين المهرة الذين كانوا حاضرين في العرض التقديمي.

أما بالنسبة لمفهوم بونتى فيتيرو كمساحة إبداعية، فهو يمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المبادرات المستقبلية التي ستجمع بين الشركاء والمبدعين عبر قطاعات متعددة.

ويهدف المشروع إلى تحويل المساحة إلى مختبر أفكار حيوي، يقدم بيئة ملهمة لاستضافة الفعاليات والفعاليات المنبثقة التي تتيح للأسماء الناشئة والمبدعة في مجالات الأزياء والفن والموسيقى والمزيد فرصة للتعاون والتفاعل مع جمهورهم. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:16

ميلوني تتمني للرئيس ترامب التوفيق في بداية ولايته الثانية

16:56

ميلوني تناقش الاستثمارات الدفاعية مع كوستا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:16

ميلوني تتمني للرئيس ترامب التوفيق في بداية ولايته الثانية

16:56

ميلوني تناقش الاستثمارات الدفاعية مع كوستا