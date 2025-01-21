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معرض فن التصوير الفوتوغرافي للأزياء لجورج هوينينجين هوين

عرض أكثر من مائة صورة في القصر الملكي في ميلانو

21 يناير 2025, 08:48

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 21 - روما - يقام في قصر ريالي في ميلانو معرض لجورج هوينينجين هويني وهو واحدًا من أعظم المصورين الفوتوغرافيين في تاريخ تصوير الأزياء والفن البصري احتفاءاً بذكرى مرور 125 عامًا على ميلاده، ويستعرض خلاله مسيرته المهنية المتميزة.

خلال مسيرته، كان له تأثير كبير على تصوير الأزياء وتصوير الحياة الفنية والثقافية في فترات مختلفة من القرن العشرين.

كما عمل في أبرز المجلات مثل "فوج" و"هاربر بازار"، وكان أيضًا جزءًا من مشهد السينما في هوليوود.

المعرض، الذي أشرفت عليه سوزان براون ورعته وزارة الثقافة الإيطالية بالتعاون مع أرشيفه الموجود في ستوكهولم، يقدم عشرة أقسام تتنوع بين رؤى فنية وأسلوبية مختلفة، تغطي تأثيراته في عالم الموضة، السريالية، وعلاقته مع كبار الفنانين مثل مان راي وكوكور.

الأقسام المخصصة له في المعرض تبرز الجوانب المتعددة لعمله الفني، مثل تصوير الأزياء في سياق السريالية، ولقاءاته مع دور الموضة الكبرى مثل شانيل، وكذلك تصويره للأجسام الذكورية وتحليلاته للأبعاد الجمالية للفن الحديث.

هذه المعارض تتيح للزوار فرصة التعرف على تقنيات هويني التي لا تزال تلهم العديد من المصورين والفنانين حتى اليوم. (أنسامد).

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