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تعاون جديد بين "ماكس مارا" و"سيباجو"

18 يناير 2025, 07:53

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 18 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية "ماكس مارا"، عن تعاون جديد مع "سيباجو" لمدة ثلاث سنوات، يبدأ من مجموعة ربيع/صيف 2025.

تحتفي المجموعة الأولى التي تأتي في إطار التعاون بين الجانبين بحذاء "Dan" الكلاسيكي من سيباجو، الذي يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي ويعكس أسلوب الـ preppy الأمريكي الذي اشتهر به طلاب Ivy League.

لم يكن هذا الحذاء بمثابة تعريف لحركة جمالية فحسب، بل كان أيضًا بمثابة ميلاد للأسلوب الأمريكي الأنيق.

تم صنع هذا الحذاء من الجلد المصقول ومُصمم يدويًا، ويتميز بقماش علوي غير مبطن مع خياطة مميزة، ونعل جلدي مقاوم للماء مع كعب مطاطي مصمم بعناية، مع إضافة عصرية مثل المسامير الصغيرة على الجوانب.

(أنسامد).

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