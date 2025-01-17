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أول ظهور للسترة "القابلة للتدفئة" في معرض بيتي أومو 107

مجموعة مستوحاة من ملابس القطب الشمالي

17 يناير 2025, 11:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 17 - روما - تمثل السترة القابلة للتدفئة التي تم عرضها في معرض Pitti Uomo 107 ابتكارًا مثيرًا في مجال الملابس الرياضية.

وتأتي السترة ضمن مجموعة خريف/ شتاء 2025/2026 التي تم تقديمها ضمن خط ملابس Esercito، المستوحى من الظروف القاسية في القطب الشمالي.

تكمن الفكرة الأساسية للمنتج في توفير الدفء للمرتدين من خلال زر يمكنه تفعيل شبكة تدفئة مدمجة داخل السترات والكنزات، مما يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات الباردة.

ليست الملابس مجرد قطع رياضية فحسب، بل هي مزودة بتقنيات متقدمة من شأنها أن تضمن الراحة والدفء في الظروف القاسية، مستلهمة من معدات قوات جبال الألب الإيطالية، والتي تستخدم على ارتفاعات عالية.

كما تضمن المجموعة إحياء رمز المظلات العسكرية، التي تتحول إلى سترات دافئة بعد انتهاء عمرها التشغيلي، مما يعكس فكرة الاستدامة وإعادة الاستخدام في الملابس.

تُنتج هذه الملابس من قبل Officina Italia، تحت ترخيص حصري من Difesa Servizi، الشركة التابعة لوزارة الدفاع الإيطالية التي تعني بتعزيز أصول القوات المسلحة. (أنسامد).

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