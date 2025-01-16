آنا موليناري توقع اتفاقية ترخيص مدتها 5 سنوات مع فرانكو روسي

(أنسامد) - يناير 16 - روما - وقعت دار آنا موليناري الإيطالية للأزياء الفاخرة اتفاقية ترخيص مدتها خمس سنوات مع شركة فرانكو روسي التوسكانية، المتخصصة في الملابس عالية الجودة.يأخذ هذا التعاون العلامة التجارية إلى آفاق جديدة، حيث سيتم التركيز على تطوير تصاميم مبتكرة تعكس الفخامة والأنوثة اللتين تشتهر بهما العلامة.تستعد آنا موليناري لإطلاق مجموعتها الأولى لخريف وشتاء 2025/2026، التي عُرضت في معرض بيتي أوومو بفلورنسا.وتتضمن المجموعة ملابس مصنوعة من مواد فاخرة مثل الكشمير والصوف الميرينو، بتصاميم بسيطة وأنيقة وتفاصيل دقيقة تعكس الذوق الرفيع.تظل العناصر المميزة للعلامة، مثل السترات المزدوجة المبطنة بالحرير والياقات من فرو المنك والقطع المطرزة يدويًا، حاضرة بقوة.كما لا يمكن إغفال "وردة التريكو"، الرمز الأيقوني للأناقة الذي أضافته المصممة إيميليان لعالم الأزياء.تأسست دار آنا موليناري عام 1995 على يد المصممة إيميليان، التي اشتهرت بأسلوبها الرومانسي والمتطور في تصميم الملابس الجاهزة النسائية الفاخرة.وتجسد العلامة اليوم رؤية جديدة في عالم الفخامة، مع الحفاظ على إرثها الغني الذي أسسه المصمم الراحل جيانباولو تارابيني وزوجته آنا موليناري، وتقوده ابنتهما روسيلّا تارابيني في هذه الرحلة الإبداعية المتميزة." (أنسامد).

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