العلامة التجارية هنري كوتون تعيد إحياء إرثها العريق

(أنسامد) - يناير 15 - روما - أطلقت العلامة التجارية هنري كوتون، التي تتمتع بتاريخ طويل ومتميز، مرحلة جديدة من حياتها بإعادة إحياء إرثها العريق مع لمسة عصرية.كانت خطوة الانضمام إلى مجموعة مونكلير ثم بيعها إلى صندوق الأسهم الخاصة إشارات على التحولات التي مرت بها، ولكن الآن مع استراتيجية إعادة الإطلاق الإيطالية بالكامل، يبدو أن العلامة قد استرجعت بريقها.استراتيجية العلامة تركز بشكل خاص على الحفاظ على قيمها الأساسية التي تشمل السفر والطبيعة والألوان، مع إيلاء اهتمام كبير للاستخدام المستدام للمواد مثل الصوف والكتان.كما أن الشعار الذي يرمز للصيادين الثلاثة يعكس شغف المؤسس بالعناية بالطبيعة.وبعكس تعيين لوكا توني سفيرًا للعلامة التجارية التركيز على بناء علاقة عاطفية مع الجمهور المستهدف، لا سيما في أوروبا، مع استهداف الحملات الرقمية لتوسيع دائرة التأثير.هذه الخطوات تؤكد التوجه نحو إعادة تقديم المنتجات والروح التي أسستها علامة هنري كوتون بطريقة حديثة تتناسب مع متطلبات المستهلكين اليوم. (أنسامد).

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