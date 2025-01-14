الدورة 107 من "بيتى أومو" في الفترة من 14 إلى 17 يناير 2025

(أنسامد) - يناير 14 - روما - بعكس المعرض 107 من "بيتى أومو" في الفترة من 14 إلى 17 يناير 2025 في فورتيزا دا باسو في فلورنسا، التجدد والابتكار في عالم الموضة الرجالية.ويشارك في هذا الحدث المهم مصممون عالميون مثل الياباني ساتوشي كواتا بعرض أول لعلامته "سينشو"، بالإضافة إلى "ميزون مارجيلا" التي تقدم مجموعتها الخاصة للرجال.ويقدم المعرض 770 علامة تجارية، من بينها 45% من علامات أجنبية، مما يعكس التنوع الدولي الكبير في المعرض.يسلط المعرض الضوء على موضوع "النار"، وهو رمز لإشعال روح الموضة والتجديد، في وقت يواجه فيه قطاع الأزياء تحديات بسبب تراجع الاستهلاك في عام 2024.يُتوقع أن يحضر وزير المشاريع والصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو، حفل الافتتاح، ما يضيف أهمية سياسية واقتصادية لهذا الحدث.المعرض يشتمل على مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض، بما في ذلك عروض أزياء عالمية للعلامتين التجاريتين، بالإضافة إلى أجنحة مخصصة للأزياء الصينية المعاصرة، الاسكندنافية، والفرنسية، فضلاً عن تسليط الضوء على الصناعات الجلدية اليابانية.يشارك في المعرض عدد من الشخصيات البارزة مثل لاعب كرة القدم السابق لويس فيجو، ورجل الأعمال خافيير جوينيتشي مؤسس إيكو ألف، حيث سيتم مناقشة قضايا الاستدامة. كما سيشهد المعرض إطلاق عدة مجموعات جديدة من ماركات شهيرة مثل روبيرتو ريتشى ديزاين وسوبيرجا وستيوارت وايزمان بالإضافة إلى احتفالات بإعادة إطلاق ماركة هنرى كوتونز. (أنسامد).

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