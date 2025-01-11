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علامة K-way للملابس الرياضية تحتفل بذكرى تأسيسها

11 يناير 2025, 09:44

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 11 - روما - تحتفل علامة K-way التجارية المتخصصة في الملابس الرياضية بمرور 60 عامًا على تأسيسها، وذلك عبر إعادة افتتاح متجرها الرئيسي في ميلانو بعد تنفيذ أعمال توسعة شاملة، إلى جانب إعلانها عن خطط مستقبلية لتعزيز مكانتها كعلامة أيقونية في عالم الأزياء.

ومن أبرز الفعاليات التي ستُقام للاحتفال بهذه الذكرى المميزة، تنظيم معرض في متحف "Permanente" خلال أسبوع الموضة النسائي في فبراير، والذي سيكون مفتوحًا للجمهور مجانًا.

سيجمع المعرض عدداً من العلامات التجارية الشهيرة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مثل Bic للأقلام، وتشوبا تشوبس للحلوى، ومون بوت لأحذية الثلج. كما سيشارك في المعرض فنانون يمثلون هذه العلامات التجارية، وستجوب الفعالية عدة مدن كبرى مثل باريس، سيول، ولندن.

وفي إطار خطط التوسع الدولي، أعلن لورنزو بوجليوني، نائب رئيس مجموعة BasicNet، التي باعت في أكتوبر الماضي 40% من حصة K-way إلى شركة بيرميرا، عن افتتاح متجر جديد للعلامة التجارية في لندن.

(أنسامد).

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