أزياء بوتشي تتألق في بورتوفينو في الرابع من أبريل

(أنسامد) - يناير 10 - روما - ستشهد مدينة بورتوفينو الساحلية الإيطالية في الرابع من أبريل المقبل عرضًا استثنائيًا لمجموعة أزياء جديدة من دار بوتشي الشهيرة.وتعد الريفيرا الإيطالية الخلابة المكان المثالي لإطلاق هذه المجموعة التي تتناغم مع روح بوتشي المشرقة والحيوية، وتعكس أسلوب الحياة الرصين والأنيق المرتبط بالبحر الأبيض المتوسط.وتستلهم المجموعة الجديدة، التي صممتها المديرة الإبداعية كاميل ميسيلي، الإلهام من تشكيلة "مارمو" الشهيرة التي أعادت ميسيلي إحياءها منذ انضمامها إلى دار بوتشي في عام 2021.تتميز هذه الطبعة بنقوشها الفريدة والجذابة، وستشهد تطويرات جديدة تعزز من أناقتها وفخامتها، لتجسد بذلك الروح الأصيلة لدار بوتشي.كان إميليو بوتشي، صاحب الدار أرستقراطيًا إيطاليًا ومصمم أزياء وسياسيًا. اشتهر بتصميماته المميزة التي تتميز بطابعها الهندسي وألوانها الزاهية، والتي أسس من خلالها علامة تجارية تحمل اسمه.(أنسامد).

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