إيطاليا - تقرير:الملابس والأحذية أكثر مشتريات تخفيضات يناير

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا - تقرير:الملابس والأحذية أكثر مشتريات تخفيضات يناير

09 يناير 2025, 13:19

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 9 - روما - تُظهر تصريحات جوليو فيلوني، رئيس اتحاد الموضة الإيطالي، أن مبيعات تخفيضات شهر يناير قد بدأت بشكل قوي في 7 من أصل 10 متاجر.

ورغم أنه من المبكر استخلاص النتائج النهائية، إلا أن البداية كانت مشجعة للغاية، مع زيادة المبيعات خلال يوم الافتتاح.

من بين أكثر العناصر المطلوبة، كانت الملابس المحبوكة والسراويل، بالإضافة إلى الملابس الداخلية والإكسسوارات والأحذية، خاصة للنساء.

كما شهدت الملابس الخارجية والأدوات الرياضية إقبالًا جيدًا.

ويُشير فيلوني أيضًا إلى أن المناخ قد ساعد على التوجه إلى المراكز التاريخية للتنزه، مما شجع على عمليات الشراء السياحية.

وأضاف أن يوم الأحد سيمنح فرصة لأولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على المنتجات المناسبة بعد.

كما أكد أن العديد من الشباب يتواجدون في شوارع المدن، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالشراء من المتاجر المحلية، حيث أظهر العملاء تفضيلًا للشراء المستدام والحسي في المتاجر الفعلية مقارنة بالشراء عبر الإنترنت، الذي يُعتبر أكثر "تعقيمًا". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:56

سالا: لم أظن قط أنى سأتمكن من رؤية السماء مجددًا

17:21

تاياني يتوجه إلى دمشق الجمعة للقاء السلطات السورية

10:31

بيع أعلى تذكرة يانصيب في منطقة لودي

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:56

سالا: لم أظن قط أنى سأتمكن من رؤية السماء مجددًا

17:21

تاياني يتوجه إلى دمشق الجمعة للقاء السلطات السورية

10:31

بيع أعلى تذكرة يانصيب في منطقة لودي