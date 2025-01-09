إيطاليا - تقرير:الملابس والأحذية أكثر مشتريات تخفيضات يناير

(أنسامد) - يناير 9 - روما - تُظهر تصريحات جوليو فيلوني، رئيس اتحاد الموضة الإيطالي، أن مبيعات تخفيضات شهر يناير قد بدأت بشكل قوي في 7 من أصل 10 متاجر.ورغم أنه من المبكر استخلاص النتائج النهائية، إلا أن البداية كانت مشجعة للغاية، مع زيادة المبيعات خلال يوم الافتتاح.من بين أكثر العناصر المطلوبة، كانت الملابس المحبوكة والسراويل، بالإضافة إلى الملابس الداخلية والإكسسوارات والأحذية، خاصة للنساء.كما شهدت الملابس الخارجية والأدوات الرياضية إقبالًا جيدًا.ويُشير فيلوني أيضًا إلى أن المناخ قد ساعد على التوجه إلى المراكز التاريخية للتنزه، مما شجع على عمليات الشراء السياحية.وأضاف أن يوم الأحد سيمنح فرصة لأولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على المنتجات المناسبة بعد.كما أكد أن العديد من الشباب يتواجدون في شوارع المدن، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالشراء من المتاجر المحلية، حيث أظهر العملاء تفضيلًا للشراء المستدام والحسي في المتاجر الفعلية مقارنة بالشراء عبر الإنترنت، الذي يُعتبر أكثر "تعقيمًا". (أنسامد).

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