كاري موليجان بطلة الحملة الإعلانية لدار برادا للربيع والصيف

(أنسامد) - يناير 8 - روما - تتألق الممثلة البريطانية كاري موليجان في دور البطولة في الحملة الإعلانية الجديدة لدار أزياء برادا لموسم الربيع والصيف.وتُجسد موليجان، بطلة فيلم "التعليم" (2009) الحائز على جائزة بافتا لأفضل ممثلة رئيسية وترشح للأوسكار، رؤية ميوتشيا برادا المتعددة الأوجه للمرأة، في صور فوتوغرافية فنية رائعة التقطها ستيفن ميزيل.تتميز الممثلة بموهبتها الفذة في التجديد والتقمص، وهي تُقدم في هذه الحملة تجربة فريدة حيث تُجسد شخصية واحدة تعكس العديد من الهويات المختلفة.في سلسلة من الصور الأخّاذة، يلتقط المصور الفوتوغرافي الشهير ستيفن ميزيل كاري موليجان في أوضاع متعددة، لكنها لا تظهر أبدًا بنفس الشكل، بل تكشف كل صورة عن شخصية جديدة تمامًا.تتوالى تجسيدات موليجان المتنوعة والمميزة، لتعكس روح التجديد الدائم التي تُميز عالم الموضة، والذي لا يقف عند حد معين، تمامًا كما هو الحال مع دار برادا العريقة. (أنسامد).

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