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الأطفال والمراهقون الإيطاليون: هدايا يفضلونها في الأعياد

الألعاب الكلاسيكية أم الابتكارات الحديثة التي تمنحهم تجربة فريدة

27 ديسمبر 2024, 08:54

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - مع اقتراب موسم عيد الميلاد 2024، يتطلع الأطفال والمراهقون الإيطاليون إلى هدايا تجمع بين الألعاب الكلاسيكية التي يعشقها الجميع والابتكارات الحديثة التي تمنحهم تجربة فريدة.

وفقًا لآخر الاتجاهات من مركز الألعاب"تويز سنتر"، أحد أكبر سلاسل متاجر الألعاب، تظل بعض العناصر الكلاسيكية مثل عربة باربي و دمية سيكو بيلو أبو في مقدمة خيارات الهدايا، لا سيما للأطفال الصغار الذين يحبون الألعاب التي تجمع بين المرح والتعليم.

ثم تأتي ألعاب الحركة المثيرة تويستر التي تجمع العائلة والأصدقاء في جو من التسلية والنشاط البدني ولعبة طبيب الأسنان التي تمنح الأطفال تجربة محاكاة الطبيب بطريقة مرحة.

عند بلوغ الأطفال سن الثامنة وما فوق، يصبحون أكثر تطلبًا للألعاب التي تحفز التفكير مثل مونوبولي وشخصية ستيتش من ليجو ديزنى.

عندما يصبح الأطفال في سن المراهقة، تتغير اهتماماتهم نحو ألعاب أكثر تحديًا وإبداعًا. لا تقتصر ألعاب الطاولة على الأطفال فقط، فالمراهقون أيضًا يفضلون الألعاب الجماعية التي تتيح لهم التفاعل الاجتماعي. (أنسامد).

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