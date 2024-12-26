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إيطاليا: مكياج موس الموكا من الاتجاهات المميزة لعام 2025

26 ديسمبر 2024, 08:15

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 26 - روما - يعتبر مكياج موس الموكا واحدا من الاتجاهات المميزة التي يتوقع أن تبرز في عام 2025، وهو لون من درجات البيج النودي مع لمسات دافئة، يتناغم بشكل رائع مع العديد من الألوان الأخرى لإبراز الملامح بشكل أنيق وجميل.

و يشرح خبير التجميل الإيطالي الشهير سيموني بيلي كيفية تطبيق هذا المكياج بأفضل طريقة، ويوضح من هو المناسب له وأفضل التركيبات لاستخدامه.

كما يوضح سيموني بيلي: يجب تعزيز اللون البيج باستخدام درجات أغمق أو لمسات من اللون الأحمر أو العنابي لخلق تباين يساعد في إضافة عمق للمكياج وجعل الوجه يبدو أكثر إشراقًا وحيوية.

وبالنسبة لظلال العيون، يوضح أنه يمكن استخدام ظلال عيون سائلة في درجات قريبة من موس الموكا، مع دمج اللون جيدًا للحصول على مظهر ناعم وثلاثي الأبعاد.

و يمكن أيضًا رسم خط دقيق أسفل الحاجب باستخدام قلم رصاص أسود للحصول على عمق إضافي.

وينصح باستخدام الماسكرا السوداء لإبراز العيون وتجنب ظهور المكياج بشكل ممل أو باهت.

ويقول أنه مع موس الموكا، يمكن تنسيق الظلال مع ألوان داكنة مثل العنابي أو البني الداكن لإضافة تأثير الدخان الخفيف والعميق.

ويفضل الخبير الإيطالى للشفاه الألوان التي تتناغم مع موس الموكا، وهي درجات الأحمر الأنيق، ولكن يمكن أيضًا استخدام اللون الكرزي البورجوندي أو البيج الوردي للحصول على مظهر متوازن وأنيق.

وبالنسبة للإكسسوارات، يمكن تعزيز هذا المكياج باستخدام إكسسوارات مثل مشابك الشعر أو العقود التي تتماشى مع اللون العنابي أو الأحمر. (أنسامد).

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