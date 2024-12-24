مجموعة جيني ما قبل الخريف 2025 باسم الأنوثة الوظيفية

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - تُعد مجموعة جيني الإيطالية للأزياء النسائية الفاخرة لموسم خريف وشتاء 2025/2026 تكريمًا للأنوثة المتجددة من خلال عدسة الوظائف.ينقسم العرض إلى ثلاث لحظات، كما هو الحال في مجموعات الأزياء الراقية: النهار، الكوكتيل، والمساء.بالنسبة لملابس النهار، التي تشكل قلب المجموعة، هناك مساحة للبدلات ذات اللمسات الرجالية، والفساتين القميص المصنوعة من الأقمشة التقليدية التي يستخدمها الرجال في خزانة ملابسهم مثل الفلانيل والأقمشة المخططة والمربعات.يتجلى الاهتمام بالتفاصيل في الحلول المبتكرة، مثل الصوف المطرز، والخطوط الرفيعة المزخرفة ، والتويد ثلاثي الأبعاد، مما يعطي لمسة ثمينة للوظائف اليومية. تلعب الملابس المحبوكة دورًا رئيسيًا في هذا الجزء من المجموعة: الملابس الخارجية المصنوعة من صوف البوكليت المزين ، والسترات المصنوعة من الكشمير والأنماط المزينة بتفاصيل جرافيكية مطرزة تعبر عن الراحة والرقي.وتضم المجموعة ايضاً القمصان المصنوعة من الساتان والأورجانزا.بالنسبة لحفلات الكوكتيل، تقدم جيني فساتين تتميز بخطوط انسيابية ومواد غنية، ومزينة بتطريزات من أحجار الراين وصدريات مثيرة.وبالنسبة للمساء، تظهر أناقة الفساتين المنسدلة، والعباءات الجورجيت الخفيفة، والملابس الداخلية المطرزة بألوان متدرجة، إلى جانب بدلات السهرة مع السراويل التي تذكرنا بخزانة ملابس الرجال.و تمثل لوحة الألوان هوية الدار: الأبيض هو اللون الرئيسي دائمًا، ويتناوب مع التناقضات بين الأسود والأبيض والبيج والبورجوندي والرمادي. وتضيف الألوان المعدنية مثل النحاسي والفضي والذهبي لمسة من التألق، ليس فقط في الملابس، بل أيضًا في التفاصيل والإكسسوارات.تتميز المجموعة بكبسولة من الجينز، تم العمل عليها باستخدام تقنية dévoré orchidea، والتي تكرم رمز الدار، وتعيد تفسير الدنيم بمفتاح فاخر. (أنسامد).

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