إقليم ماركي يقود صناعة الأحذية في إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - تُعدّ صناعة الأحذية في إيطاليا من أبرز الصناعات التحويلية في البلاد، مع صادرات بلغت 12.8 مليار يورو في عام 2023، بزيادة بنسبة 61.1% مقارنة بعام 2012، مع متوسط ;;معدل نمو سنوي قدره 4.4%.ورغم هذا النمو المستمر، شهد القطاع تراجعًا طفيفًا في الفترة بين عامي 2022 و2023 بنسبة 0.5%. تُعد فرنسا الشريك التجاري الأول لهذا القطاع، وذلك وفقا لتقرير بعنوان "قطاع صناعة الأحذية الإيطالي: التأثير الاقتصادي والتقليد"، أعدته كلية روما للأعمال.يتصدر إقليم ماركي قطاع صناعة الأحذية، حيث يضم 34.5% من الشركات الإيطالية العاملة في هذا المجال. ومع ذلك، تواجه الصناعة تحديات كبيرة أبرزها انتشار البضائع المقلدة، التي بلغت قيمتها 250 مليون يورو سنويًا.ومن ناحية أخرى، شهد قطاع صناعة الأحذية خلال العقد الأخير انخفاضا كبيرا في عدد الشركات بنسبة 23.9%، وانخفاضًا في إنتاج الأحذية بنسبة 42.1% مقارنة بعام 2012، مع تركّز هذا التراجع بشكل خاص بين الشركات الصغيرة (-9.4%) والمتناهية الصغر (-6.6%).في المقابل، حققت الشركات الكبيرة نموًا ملحوظًا في الإيرادات (+58.8% مقارنة بعام 2012) وزيادة في عدد الموظفين بمعدل سنوي متوسط قدره 6%. (أنسامد).

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