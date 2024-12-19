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وفاة الإيطالى جيان باولو أبرز المصورين في عالم الموضة

19 ديسمبر 2024, 10:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - توفي جيان باولو باربييري، أحد أبرز المصورين في عالم الموضة، عن عمر يناهز 89 عامًا. باربييري كان له تأثير كبير في مجال التصوير الفوتوغرافي طوال أكثر من 60 عامًا، وارتبط اسمه بالعديد من الأسماء اللامعة في عالم الأزياء.

و تعاون مع مصممين عالميين مثل فالنتينو، جياني فيرساتشي، جورجيو أرماني، وإيف سان لوران، بالإضافة إلى ماركات مشهورة مثل بولغاري وشانيل.

اشتهر باربييري بلقطاته الأيقونية التي ظهرت في صفحات مجلات عالمية مرموقة مثل "فوغ إيطاليا"، "فوغ باريس"، "جي كيو"، "فانيتي فير"، و"لوفيسيال".

كما عمل مع أبرز النجمات في عالم الفن والموضة، مثل جيري هول، وفيروشكا، ومونيكا بيلوتشي، وأودري هيبورن. أعماله التي تتميز بالإبداع والابتكار تعتبر إرثًا فنيًا خالدًا، جعلت منه واحدًا من أكثر المصورين تأثيرًا في هذا المجال. (أنسامد).

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