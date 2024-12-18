برونيلو كوتشينيلي يشيد بنجاح دار أزيائه في 2024

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - وصف برونيلو كوتشينيلي، العقل المدبر والوجه الإبداعي لدار أزياء [اسم دار الأزياء]، عام 2024 بأنه عام استثنائي حقق فيه دار الموضة نجاحات باهرة.و أشار إلى أن هذه النتائج عززت صورة العلامة التجارية بشكل ملحوظ، مضيفا أن نهاية شهر أكتوبر شهدت لحظة مميزة له، حيث تم تكريمه بجائزة WWD John B. Fairchild Honor Award، وهي جائزة مرموقة في مجال الموضة.واعتبر كوتشينيلي أن هذه الجائزة بمثابة تكريم لكرامة العمل التي يسعى دائمًا لتعزيزها في سولوميو، مقر الشركة.أعرب كوتشينيلي عن فخره بتلقي هذه الجائزة من WWD، المجلة الشهيرة التي تُعتبر مرجعًا رئيسيًا في عالم الموضة، والتي كرمت على مر السنين العديد من الشخصيات البارزة مثل رالف لورين، كارل لاغرفيلد، جورجيو أرماني، وميوشيا برادا. (أنسامد).

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