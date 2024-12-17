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دولتشي آند جابانا تقدم عروضها في روما أول يوليو2025

17 ديسمبر 2024, 12:57

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية "دولتشي آند جابانا"، تنظيم عروض "ألتا موضة"، "ألتا سارتوريا" و"ألتا جويليري" في مواقع رمزية بالعاصمة الإيطالية روما في النصف الأول من شهر يوليو 2025.

تأتي هذه الفاعلية في إطار "الجولة الكبرى" لدولتشي آند جابانا التي تحتفي بجمال المدن الإيطالية، بعد معارضها في تاورمينا وميلانو وباليرمو ونابولي والبندقية وألبيروبيلو ونورا وغيرها من المدن التي تعكس الجمال الإيطالي.

تُعتبر روما مصدر إلهام للفنانين عبر العصور، وتمثل موقعًا متميزا لدار دولتشي آند جابانا، حيث أكد المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا أن عرض مجموعاتهم يجسد ارتباطهم العميق بالثقافة والتقاليد المحلية.

وأضافا: روما لها مكانتها في قلوبنا، وهي مدينة استثنائية تجسد حبنا لإيطاليا وتاريخها. بالنسبة للفنانين والمبدعين في جميع العصور، كانت وستظل دائمًا مصدرًا للإلهام لا ينضب.

وتابعا: ولهذا السبب نحن متحمسون للغاية لفكرة جلب أزياءنا الراقية إلى هنا ضمن الجولة الكبرى التي مكنتنا على مدار سنوات من استكشاف والاحتفال بالجمال الخالد لمدننا وتقديمه للعالم. (أنسامد).

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