بوليمودا : معرض احتفالا بتاريخ اللون الأزرق في عالم الموضة

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - تنظم مدرسة بوليمودا Polimoda للأزياء في فلورنسا، معرضا يستكشف التحولات الثقافية للّون الأزرق، بدءا من كونه رمزًا للطبقة العاملة ووسيلة للتعبير عن الحركات الاجتماعية والثقافات الشبابية، وصولًا إلى مكانته الحالية كأيقونة في عالم الموضة المعاصرة.يقام المعرض في الفترة من 14 يناير إلى 15 فبراير 2025 في مركز معارض ومجمع "مانيفاتورا تاباتشي" بمناسبة معرض بيتي أومو 107.يقدم المعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية والقطع المميزة، التي تسلط الضوء على دور اللون الأزرق وأيضًا دور نسيج الدنيم، مع المزج بين الذاكرة التاريخية والرؤية المستقبلية.يركز المعرض على اللون الأزرق النيلي، الذي كان قديمًا رمزًا للتفرد والقداسة، وأصبح اليوم لونًا يعبر عن الحياة اليومية والبساطة والاتحاد، ويمثل الطبقة العاملة والمجتمعات والحركات الاجتماعية حيث يتم اختياره غالبًا كوسيلة للتعبير عن ثقافات الشباب.يستكشف المعرض العلاقة المعقدة بين الموضة وعلم الاجتماع. يقول ماسيميليانو جورنيتي، مدير مدرسة بوليمودا: هذا المعرض ليس مجرد استعراض للأزياء، بل هو دراسة عميقة لكيفية تأثير الملابس في تشكيل وإعادة تعريف السرديات الاجتماعية. (أنسامد).

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