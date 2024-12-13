جيل جديد من المصممين في أسبوع الموضة في ميلانو

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - في ظل الأزمات العالمية الحالية، مثل الحروب، وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، وتراجع الرواتب، وانخفاض الاستهلاك في الصين، تعود صناعة الموضة إلى جذورها الأساسية: الابتكار والتصميم والإبداع.خلال هذه الفترة الصعبة، تستغل هذه الصناعة، التي تعد رمزا للأناقة الإيطالية، أفضل مواردها الداخلية "المبدعون".سيتحول عرض أسبوع الموضة في ميلانو، الذي سيُعقد في الفترة من 17 إلى 21 يناير 2025، إلى منصة لعرض مجموعات خريف وشتاء 2025-2026 للرجال.سيكون هذا الأسبوع مخصصًا للجيل الجديد من المصممين، حيث سيتم تقديم 68 عرضا لمجموعة رائعة من العلامات التجارية التي ستشارك لأول مرة في هذا الحدث، مما يتيح فرصة كبيرة للاطلاع على تطور التصاميم الجديدة.يقول كارلو كاباسا، رئيس الغرفة الوطنية للأزياء في إيطاليا: تعتبر الموضة هي القوة المحركة في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن التحفيز على الشراء يجب أن ينبع من الإبداع وليس من التسويق فقط.ويؤكد أنه على الصناعة أن تواصل "خلق الأحلام" عبر التصاميم الفريدة التي تُلهِم الناس وتُعيد الحياة إلى سوق الاستهلاك، دون التقليل من أهمية الإبداع في أوقات الأزمات. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA