نصائح خبيرة التجميل الإيطالية جيرارديني للتألق

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - قدمت خبيرة التجميل الإيطالية الشهيرة بياتريس جيرارديني، والتي تُعرف أيضاً بخبرتها في مجال تطوير الذات، مشروعاً جديداً بعنوان "أسرار التوهج" على موقعها الإلكتروني.في هذا المشروع، تُقدم بياتريس 3 نصائح أساسية لتحقيق مكياج مثالي، مع التشديد على أهمية العناية بالبشرة كخطوة أولى وضرورية.*أولاً:* تُؤكد بياتريس على أن أساس المكياج المثالي يبدأ ببشرة صحية ونضرة. لذلك، من الضروري اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة يشمل الترطيب الجيد واستخدام المنتجات المُلائمة لنوع البشرة، بالإضافة إلى استخدام سيروم أو زيت مُناسب لتغذيتها.*ثانياً:* تُنصح باختيار كريم الأساس الذي يتناسب مع لون ونوع البشرة، سواء كان سائلاً أو كريميًا، شرط أن يمنح مظهرًا طبيعيًا.كما تُشير إلى أهمية استخدام بودرة مُلائمة لمنع اللمعان.*ثالثاً:* تُشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين التحديد والتظليل، خاصةً في منطقة الخدين والأنف، مع استخدام الهايلايتر لإبراز المناطق البارزة في الوجه، مثل عظام الخدين، والكونتور لتحديد ملامح الوجه بدقة.كما تُوصي بضرورة تطبيق هذه المواد بعناية ودمجها جيدًا للحصول على مظهر طبيعي ومُشرق.تُقدم بياتريس هذه النصائح من خلال تركيزها على استخدام المنتجات المُناسبة وتطبيقها بطريقة احترافية للحصول على إطلالة طبيعية وجذابة. (أنسامد).

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