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اللون الأسود يكتسح عرض "بريما ديلا سكالا"

11 ديسمبر 2024, 09:48

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - شهد عرض "بريما ديلا سكالا" هذا العام تميزاً لافتاً في الأزياء التي تعكس أجواء الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، حيث كانت الملابس رصينة وأنيقة أكثر من المعتاد.

رغم أن هذا الحدث يعتبر من الأوقات الخاصة لسكان ميلانو وعالم الموسيقى، إلا أن الأزياء تميزت بغياب للبهرجة المعتادة، واكتسح اللون الأسود إطلالات العديد من الحضور.

كان عدد الضيوف الدوليين أقل من المعتاد، وكان من بين الحضور عدد من الشخصيات المرموقة، مثل السيناتور مدى الحياة ليليانا سيجري التي تألقت في فستان من جورجيو أرماني مع صدرية خضراء، والممثل بييرفرانشيسكو فافينو الذي اختار بدلة سهرة أنيقة من تصميم جورجيو أرماني. كما كانت العديد من الشخصيات الأخرى، من بينهم الراقصون في لا سكالا، يرتدون ملابس من تصميم جورجيو أرماني، مما يبرز أسلوباً رصيناً لا يتجاوز الحد.

من بين الإطلالات البارزة أيضاً، كان المؤثر ماتيو بوفي الذي ارتدى معطفاً أبيض مع عباءة مطرزة بالكامل، واحدة من الإطلالات القليلة "الخارجة عن المألوف" في هذه الأمسية التىى انعكست فيها أجواء الحرب والاحتجاجات على اختيار الأوبرا التي تم عرضها، الوضع الحالي. (أنسامد).

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