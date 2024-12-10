معهد بانتون: لون "موس الموكا" سيكون "لون العام"

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

معهد بانتون: لون "موس الموكا" سيكون "لون العام"

10 ديسمبر 2024, 09:04

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - اختار معهد بانتون، لون "موس الموكا" ليكون "لون العام" لانه يعبر عن توازن بين الأناقة والجمال الغامض والتناغم.

يُعرف معهد بانتون بنظام مطابقة بانتون الذي يوفر نظامًا موحدًا لإعادة إنتاج الألوان ليستخدم في مختلف الصناعات، وخاصة في مجال الطباعة.

ويربط المدير التنفيذي لمعهد بانتون، ياتريس آيزمان، هذا اللون بالأناقة المترفة التي تحمل لمسة من السحر الرصين.

ويشرح كيف يمكن لِلون موس الموكا أن يكون أساسيًا في التصميمات، حيث يمكن استخدامه كقاعدة لخلق تناغم بين الألوان وتطوير لوحات تصميمية تتراوح بين البسيطة والمعقدة.

من خلال هذا السياق، يسلط برنامج "بانتون كولور أوف ذا يير" الضوء على العلاقة بين اللون والثقافة، وهو ما يبرز في اختيار لون يعكس المزاج العالمي والسياق الثقافي السائد في ذلك العام.

إجمالاً، لون موس الموكا ليس مجرد اختيار جمالي، بل هو رمز للتوازن والرفاهية والاتصال العميق بين العقل والجسد والروح في سياق العصر الحديث. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:24

ترامب يصف ميلوني بأنها "شخصية حيوية حقيقية"

16:05

إخماد حريق في مصنع إيني إثر انفجار مميت

09:17

موجة برد قاسية تضرب إيطاليا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:24

ترامب يصف ميلوني بأنها "شخصية حيوية حقيقية"

16:05

إخماد حريق في مصنع إيني إثر انفجار مميت

09:17

موجة برد قاسية تضرب إيطاليا