معهد بانتون: لون "موس الموكا" سيكون "لون العام"

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - اختار معهد بانتون، لون "موس الموكا" ليكون "لون العام" لانه يعبر عن توازن بين الأناقة والجمال الغامض والتناغم.يُعرف معهد بانتون بنظام مطابقة بانتون الذي يوفر نظامًا موحدًا لإعادة إنتاج الألوان ليستخدم في مختلف الصناعات، وخاصة في مجال الطباعة.ويربط المدير التنفيذي لمعهد بانتون، ياتريس آيزمان، هذا اللون بالأناقة المترفة التي تحمل لمسة من السحر الرصين.ويشرح كيف يمكن لِلون موس الموكا أن يكون أساسيًا في التصميمات، حيث يمكن استخدامه كقاعدة لخلق تناغم بين الألوان وتطوير لوحات تصميمية تتراوح بين البسيطة والمعقدة.من خلال هذا السياق، يسلط برنامج "بانتون كولور أوف ذا يير" الضوء على العلاقة بين اللون والثقافة، وهو ما يبرز في اختيار لون يعكس المزاج العالمي والسياق الثقافي السائد في ذلك العام.إجمالاً، لون موس الموكا ليس مجرد اختيار جمالي، بل هو رمز للتوازن والرفاهية والاتصال العميق بين العقل والجسد والروح في سياق العصر الحديث. (أنسامد).

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