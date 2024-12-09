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سانتو وفرانشيسكا فيرساتشي : مشروع لدعم تعليم الشباب

09 ديسمبر 2024, 08:50

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - دشّن سانتو فيرساتشي وزوجته فرانشيسكا دي ستيفانو فيرساتشي، المديران في دار فيرساتشي الإيطالية للأزياء الراقية، مشروعًا يهدف إلى دعم المراهقين الذين يواجهون صعوبات نفسية واجتماعية.

ويركز المشروع على تقديم الدعم النفسي، بالإضافة إلى أنشطة تعليمية وعملية لتوجيه الشباب نحو تحسين حياتهم.

تم إطلاق المشروع في مقر مؤسسة "مع الأطفال" في روما، وهي مؤسسة اجتماعية غير ربحية تأسست في يونيو 2016 وتعمل على تنفيذ برامج لمحاربة الفقر التعليمي للأطفال، بالشراكة مع مؤسسة "مع الجنوب".

وأشار سانتو وفرانشيسكا إلى سعادتهما بمساهمة مشروعهما في دعم الأطفال الأكثر ضعفًا، حيث يتم دمج الدعم النفسي مع الأنشطة العملية والتعليمية.

وأكدا أن المشروع لا يقتصر على معالجة التحديات الحالية، بل يسعى لبناء أسس لمستقبل مشرق يملؤه الأمل والثقة. وأضافا أن هذا التزام يتجاوز المساعدة الفورية، إذ يهدف إلى منح الشباب الأدوات اللازمة لاستعادة مسار حياتهم واغتنام الفرص الجديدة للنمو. (أنسامد).

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