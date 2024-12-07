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شركة ناشئة في مجال الأزياء تنتج ملابس من الخيزران

07 ديسمبر 2024, 08:56

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - قررت شركة "فيلو صوفيا" التي تقع في إقليم توسكانا الإيطالي، إنشاء علامة تجارية متخصصة في إنتاج الملابس باستخدام الخيزران، باعتباره مادة مثالية لتنظيم الحرارة، صديقة للبيئة، ومناسبة تمامًا للبشرة، إذ لا تحتوي على أي مواد سامة. يُعد الخيزران من المصادر الطبيعية المستدامة، ويمكن استغلاله لاستخراج ألياف النسيج التي تُستخدم بشكل متزايد في صناعة الأزياء.

منذ عام 2022، بدأت الشركة بإنتاج مجموعة صغيرة من القمصان والسترات والجوارب المصنوعة من خيوط الخيزران بنسبة 100%، مستفيدة من الخصائص التقنية الفائقة لهذه المادة.

تأسس هذا المشروع على يد أندريا كورادو وماريا جوليا أكولتي في مدينة فلورنسا، حيث أكدا أن دوافعهما وراء اختيار الخيزران كانت نابعة من الحاجة الشخصية لدى أندريا لتحسين تنظيم الحرارة والتعرق.

وذكر أندريا وماريا: "بعد مرحلة الاختبارات الشخصية للمنتجات، قمنا بإشراك مجموعة من النساء والرجال للتأكد من فعالية الخصائص الفنية التي اكتشفناها." ووفقًا لبيان الشركة، يعتمد المشروع على عملية إنتاج دقيقة، تضمن إمكانية تتبع المنتجات وجودة الإنتاج الإيطالي بالكامل.

وكانت أولى خطوات المشروع هي التأكد من سلامة الأقمشة على الجلد، حيث أُجريت اختبارات سمية في مختبر قسم العلوم الكيميائية بجامعة فيرارا للتأكد من أن الأقمشة لا تحتوي على أي مواد سامة قد تضر البشرة.. (أنسامد).

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