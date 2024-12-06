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دار جوتشي الإيطالية للأزياء الراقية تحتفي بتاريخها في ميامي

06 ديسمبر 2024, 10:14

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - تحتفل دار جوتشي الإيطالية للأزياء الراقية في ميامي بتاريخها العريق عبر تركيب فني مثير يعيد إحياء تجربة المؤسس جوتشيو جوتشي خلال فترة عمله كحمال في فندق سافوي بلندن.

يُعرض هذا العمل الفني في ساحة سويت بيرد نورث بلازا بمنطقة التصميم في ميامي، ويمثل مزيجا من الفن والإبداع الذي يبرز إبداعات السفر الشهيرة من جوتشي، مثل الحقائب الفاخرة وصناديق الأمتعة المزخرفة بشعار "GG".

بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض مجموعة من الجدران الفنية التي تعاونت فيها جوتشي مع الفنان الأمريكي كوريدون كوانساج.

وتشتهر أعمال كوانساج بتقنيات المزج بين التجريد والرمزية، وقد قام بتعديل إحدى لوحاته لتصبح ثلاثة جدران فنية مميزة تظهر بأشكال حيوية وشفاه عائمة. يمكن زيارة هذا العمل الفني حتى 7 يناير 2025.

(أنسامد).

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