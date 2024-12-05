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أكاديمية الأزياء تفتتح أول فرع لها فى منطقة إسكويلينو

05 ديسمبر 2024, 10:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - تفتتح أكاديمية الأزياء، بعد مسيرة حافلة امتدت لستين عامًا، أول فرع لها فى الحرم الجامعي الروماني الجديد بمبنى محلات ام ايه اس التاريخي بمنطقة إسكويلينو.

وقد خضع المبنى لعملية ترميم شاملة أعادت إليه رونقه الأصيل.

وقد أعيد تطوير المبنى الذي يعود إلى عهد الملك أمبرتو، والمملوك لصندوق البنية التحتية للنمو ليصبح مساحة تعليمية حديثة.

ويتيح المبنى الجديد للطلاب التفاعل مع البيئة الأكاديمية في مساحة واسعة تبلغ 6000 متر مربع، تمتد على 6 طوابق بالإضافة إلى 250 متر مربع من المدرجات التي تستوعب 600 طالب.

بدأت أعمال الترميم في أواخر عام 2022، حيث تمّ إعادة تأهيل هذه المساحة الأيقونية في منطقة إسكويلينو.

وقد تم تمويل هذا المشروع الطموح بفضل صندوق اى بى سى، الذي يضم 26 مستثمراً مؤسسياً ويركز على الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية. استغرقت عملية الترميم نحو عامين، وتم تنفيذها بعناية فائقة للحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للمبنى. (أنسامد).

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