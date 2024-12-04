دار"تومبوليني" تبرم شراكة رسمية مع نادي النصر السعودي

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - أبرمت العلامة التجارية الإيطالية "تومبوليني" شراكة رسمية مع نادي النصر السعودي، الذي يضم نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.بموجب هذه الشراكة، أصبحت "تومبوليني" الراعي الرسمي للملابس الرسمية للفريق، حيث تتولى تصميم زي خاص للاعبين، والطاقم الفني، والإدارة، ليعكس مزيجًا فريدًا بين الرموز الجمالية للعلامة التجارية وأسلوبها الأنيق الذي يعكس شعار "صنع في إيطاليا".ظهرت أولى ملامح هذا التعاون في الدوحة خلال مباراة دوري أبطال آسيا ضد فريق الغرافة، حيث كان الشعار المميز لـ "تومبوليني"، والذي يتمثل في تنين صغير، واضحًا كدبوس على سترة كريستيانو رونالدو، وأيضًا كتوثيق مميز على البطانة الداخلية لبدلته، ما يعكس الشراكة بين العلامة التجارية والنادي.تومبوليني هي علامة تجارية إيطالية معروفة بملابس الرجال عالية الجودة، وخاصة البدلات المصممة حسب الطلب والملابس الرسمية.(أنسامد).

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