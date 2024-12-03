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دار برونيللو كوتشينيللي تحصل على جائزة بلومبرج الصين

03 ديسمبر 2024, 08:26

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - حصلت دار الأزياء الإيطالية برونيللو كوتشينيللي، على جائزة "العام القادم 2025" التي منحتها بلومبرج الصين، وذلك حسبما ذكرت برونيللو كوتشينيللي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رجل الأعمال ومصمم الأزياء كوتشينيللي : أشكر أصدقائي الأعزاء من صميم قلبي، موضحا : مساء الخميس في شنغهاي، تسلم مايكل هوانغ هذه الهدية الجميلة، التي تعتبر رمزا للاحترام العميق الذي يوحد شعبينا.

وأضاف: إنه لشرف حقيقي أن صديقي الصحفي باتريك لي، الذي سعدت بلقائه في أكتوبر الماضي خلال رحلتي الأخيرة إلى شنغهاي، أراد أن يمنح دار الأزياء لدينا جائزة "الأنشطة الرائعة" لقيم الرأسمالية الإنسانية والاستدامة البشرية التي تشكل كل شكل من أشكال الحرف اليدوية إلى الحدود الجديدة للابداع التكنولوجي الذي يدعونا "الذكاء الاصطناعي البشري" إلى استكشافه دون خوف. (أنسامد).

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