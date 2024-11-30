ستيفانو ريتشي يكشف عن مجموعته الرجالية القادمة في بيرو

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - يواصل مصمم الأزياء الإيطالي ستيفانو ريتشي مشروعه "Explorer"، حيث ينظم نسخته السادسة في بيرو من خلال رحلة عبر المعالم التاريخية لهذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.تُشكل هذه الرحلة مصدر إلهام لمجموعة خريف وشتاء 2025/2026 للرجال.تتميز المجموعة بتنوعها، حيث تضم قطعًا فاخرة مثل السترات المصنوعة من صوف الفيكونيا، وهو نوع من القماش كان حكرًا على ملوك الإنكا قديمًا.تتألف المجموعة من 77 قطعة مستوحاة من تاريخ وثقافة الإنكا، بالإضافة إلى طبيعة بيرو الخلابة، مثل مياه بحيرة تيتيكاكا وجبال قوس قزح المغطاة بالثلوج في بالكويو والوديان الساحرة.ولا يقتصر المشروع على الجانب الجمالي فقط، بل يمتد ليشمل جانبًا خيريًا أيضًا، حيث قررت شركة ريتشي تمويل دورات تدريبية في قطاع النسيج في مركز المنسوجات التقليدية في كوسكو، بيرو. (أنسامد).

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