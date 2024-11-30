ستيفانو ريتشي يكشف عن مجموعته الرجالية القادمة في بيرو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ستيفانو ريتشي يكشف عن مجموعته الرجالية القادمة في بيرو

30 نوفمبر 2024, 09:32

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - يواصل مصمم الأزياء الإيطالي ستيفانو ريتشي مشروعه "Explorer"، حيث ينظم نسخته السادسة في بيرو من خلال رحلة عبر المعالم التاريخية لهذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

تُشكل هذه الرحلة مصدر إلهام لمجموعة خريف وشتاء 2025/2026 للرجال.

تتميز المجموعة بتنوعها، حيث تضم قطعًا فاخرة مثل السترات المصنوعة من صوف الفيكونيا، وهو نوع من القماش كان حكرًا على ملوك الإنكا قديمًا.

تتألف المجموعة من 77 قطعة مستوحاة من تاريخ وثقافة الإنكا، بالإضافة إلى طبيعة بيرو الخلابة، مثل مياه بحيرة تيتيكاكا وجبال قوس قزح المغطاة بالثلوج في بالكويو والوديان الساحرة.

ولا يقتصر المشروع على الجانب الجمالي فقط، بل يمتد ليشمل جانبًا خيريًا أيضًا، حيث قررت شركة ريتشي تمويل دورات تدريبية في قطاع النسيج في مركز المنسوجات التقليدية في كوسكو، بيرو. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:13

البابا فرنسيس يعتزم زيارة نيقية عام 2025

11:52

إكسبو أوساكا : جناح إيطاليا سيُبنى بالكامل من الخشب

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:13

البابا فرنسيس يعتزم زيارة نيقية عام 2025

11:52

إكسبو أوساكا : جناح إيطاليا سيُبنى بالكامل من الخشب