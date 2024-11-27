عرض أزياء "فانيتي بلانش" ضد الخجل من الجسد

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - أبهر المصمم الإيطالي جياني مولارو جمهور روما بعرضه الأخاذ لأزياء الزفاف في معرض الكاردينال، حيث قدم مجموعة جديدة من الفساتين الفاخرة.وكان أبرز ما في العرض فستان الزفاف مقاس 52 الذي حمل اسم "فانيتي بلانش"، والذي جاء برسالة قوية تدعو إلى تقبل الجسد والابتعاد عن معايير الجمال الضيقة.حرص مولارو، المعروف بمواقفه الاجتماعية الجريئة، على توجيه رسالة مؤثرة في وقت حساس تزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فقد استهدف المصمم ظاهرة العنف اللفظي الذي يتعرض له الكثير من النساء، وخاصة الانتقادات اللاذعة المتعلقة بمظهرهن ووزنهن.بإطلالته اللافتة على المنصة، قدم مولارو عارضة أزياء ذات قوام ممتلئ ترتدي فستان زفاف أنيق، لتؤكد على أن الجمال لا يقتصر على شكل معين أو مقاس محدد. وفي هذا الصدد، صرح مولارو قائلاً: "غالباً ما تتلقى النساء نصائح غير مرغوب فيها حول وجوب خسارة الوزن واتباع نظام غذائي صارم، دون إدراك أن وراء هذه الكلمات قد تكمن مشاكل نفسية وصحية عميقة.باختيار عارضة ذات مقاس كبير، يهدف المصمم إلى تحطيم الصور النمطية والحد من العنف اللفظي الذي يتعرض له الجسم، خاصة في ظل معايير جمالية قديمة تغيرت بمرور الزمن. (أنسامد).

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