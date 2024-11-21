إصدارمحدود لفالكونيري للأزياء الإيطالية الفاخرة

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - تقدم فالكونيري للأزياء الإيطالية الفاخرة إصدارًا محدودًا جديدًا تحت عنوان "كريستالي دينفيرنو" في متجرها الرئيسي في روما.تم تقسيم هذه المجموعة إلى ثلاث "قطرات" أو أجزاء، كل منها يعكس جانبًا مختلفًا من الأناقة والترف.وتسمى القطرة الأولى "جوهرة الشتاء". هذه القطعة تتميز بالكشمير بلون رمادي لؤلؤي ناعم، وتشمل سترة وبنطلون وأوفرول مزين بتطبيقات متألقة تضيف لمسة من الفخامة.ويمكن ارتداء كل قطعة بمفردها للحصول على مظهر بسيط وأنيق، أو دمجها مع قطع أخرى للحصول على مظهر منسق يجسد الرقي.تسمى القطرة الثانية "ليلة مرصعة بالنجوم"، وتحتفل هذه القطرة بسحر سماء الليل، وتضم ملابس كشمير مزينة بتطبيقات مضيئة وألوان متدرجة من الأسود والأزرق، وتشمل المجموعة معطفًا وسترتين. كما تضم الأكسسوارات مثل الوشاح والقبعة والقفازات المزينة بتفاصيل متألقة.يبرز قميص البولو والسترة الصوفية المزينة بأزرار مرصعة بالجواهر.أما القطرة الثالثة، فتسمى "الحديقة المسحورة"، وتحتفل بجمال الزهور، حيث تقدم مجموعة من ملابس الكشمير التي تعكس جاذبية الربيع حتى في أبرد الأيام، وتشمل القطع سترة وسروالًا قصيرًا مزينًا برقعات زهرية ملونة، تعكس الأنوثة والرومانسية بشكل مثالي، بالإضافة إلى الظلال المتدرجة التي تتناغم مع موسم الربيع.تسلط هذه المجموعة المحدودة الضوء على الفخامة والابتكار في تصميمات الكشمير، مع مزيج من الأناقة والتفاصيل المتقنة التي تتيح للمرء التميز في كل مناسبة. (أنسامد).

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