معرض حول عبقرية المصمم فرانكو موسكينو في ميلانو

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - بعد مرور ثلاثين عاماً على وفاته، يفتتح فى 22 نوفمبر معرضاً في ميلانو حول إبداع مصمم الأزياء فرانكو موسكينو المعروف باسم "العبقري الحالم".المعرض الذي تم تصميمه والترويج له من قبل نادي مديري الفن الإيطالي برعاية مدينة ميلانو، سيُفتتح في MyOwnGallery في سوبر ستوديو، ويقدم نظرة جديدة على المصمم من خلال صور ستيفانو بانديني.وسيظل المعرض مفتوحًا مجانًا حتى 19 ديسمبر.لن يتم سرد قصة موسكينو وعدم التزامه بالمعايير التقليدية من خلال الصور الفوتوغرافية فحسب، بل من خلال عرض فيلم ومقابلات بالفيديو مع شخصيات ثقافية بارزة مثل مانويل أنييلي.كما سيساعد المعرض، الذي يشرف عليه جوزيبي ماستروماتيو، نائب رئيس نادي المخرجين الفنيين في أدجي و بييرباولو بيتاكو عضو النادي، في جمع التبرعات لصالح مدينة أبياتجراسو .يعلق ماستروماتيو قائلاً: "هذا المعرض هو تكريم واجب من نادي مديري الفنون الإيطاليين لعبقري صاحب رؤية ثاقبة، ويهدف، بعد ثلاثين عاماً من وفاته، إلى إعادة مساهمته في المجتمع إلى مركز اهتمام الجميع".ويضيف: "لقد جسّد فرانكو موسكينو التقاطع المثالي بين مختلف التخصصات: مصمم أزياء، ومعلن، ورسام، وناقد اجتماعي، وفيلسوف معاصر". (أنسامد).

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