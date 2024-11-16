معرض "دولتشي آند جابانا" في باريس في يناير

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - تنظم دار الأزياء الإيطالية "دولتشي آند جابانا" معرضا في العاصمة الفرنسية باريس في القصر الكبير بعنوان "من القلب إلى اليد" والذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور اعتبارًا من 10 يناير القادم.ويأتي تنظيم معرض "دولتشي آند جابانا" في باريس في أعقاب المعرض الذي تم تنظيمه في ميلانو، والذي بيعت كافة منتجاته.يقام المعرض برعاية فلورنس مولر، ويحتفي بدار أزياء "دولتشي آند جابانا" كرمز للأسلوب الإيطالي والأزياء الراقية يتطور خط سير المعرض ليضم سلسلة من عشر غرف تقدم أكثر من 200 فستان.يسلط المعرض الضوء على إبداعات "دولتشي آند جابانا" من خلال سلسلة من المواضيع التي تكشف التأثيرات الثقافية الإيطالية المتعددة لدى دار الأزياء: من الفن إلى الهندسة، ومن تميز الحرف اليدوية إلى الفولكلور، ومن الموسيقى إلى الأوبرا والباليه والمسرح. (أنسامد).

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