"فوتوجرامي": معرض صور أزياء إيطالية في براغ

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - يُقام في الفترة من 12 نوفمبر إلى 18 يناير معرضًا للصور الفوتوغرافية لأزياء إيطالية من خمسينيات القرن العشرين في المعهد الثقافي الإيطالي في العاصمة التشيكية براغ.ويحكي المعرض قصة العلاقة الوثيقة بين عالمي السينما والأزياء، والتي لطالما مثّلت أداةً فعّالةً للترويج لشعار "صُنع في إيطاليا" في العالم.ويؤكد المعرض أنه منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، تحولت الشاشة الفضية إلى منصة عرض عالمية لروائع أشهر المصممين الإيطاليين، ولا يزال شعار "صُنع في إيطاليا" يداعب مخيلة ملايين المشاهدين.ويقدم المعرض 41 صورةً لفساتين تحمل توقيع أشهر مصممي الأزياء والدور الإيطالية الراقية، ارتدتها نجمات السينما اللواتي أصبحن أيقونات للموضة والفن. (أنسامد).

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