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تكريم إيان غريفيث،المدير الإبداعي لدار ماكس مارا، في السويد

11 نوفمبر 2024, 08:27

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - تم تكريم إيان جريفيث، المدير الإبداعي لدار الأزياء الإيطالية "ماكس مارا"، خلال احتفالية تخليداً لذكرى الكاتبة السويدية سلمى لاجرلوف.

في صيف 2023، قدم جريفيث مجموعة ماكس مارا في ستوكهولم، والتي جاءت مستوحاة من موضوع الشمال وأعمال الكاتبة التي أعجب بها نظرا للأسلوب التي "تجمع فيه بين الشعور بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وقال إيان جريفيث في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" : لقد كانت ناشطة وكاتبة يشير الكثير من أعمالها إلى القصص الخيالية والسحر التي نربطها بالدول الاسكندنافية، مضيفا : لقد كانت أيضًا امرأة قوية جدًا، تمامًا مثل المرأة التى تستهدفها أزياء ماكس مارا.

في نهاية الأسبوع الماضي، توجه جريفيث الذي وصفته صحيفة "الجارديان" بأنه أحد أكثر مصممي الأزياء تأثيرًا على الإطلاق، في زيارة إلى قرية مارباكا، محل ميلاد لاجرلوف في الريف السويدي بالقرب من الحدود النرويجية.

وأتيحت له فرصة زيارة الجمعية التي منحته الجائزة وزيارة متحف ومنزل المؤلفة السويدية الذي يحافظ على حالته كما لو كانت على قيد الحياة.

وعلق جريفيث : لقد كان الجو دافئًا للغاية لدرجة أنني شعرت وكأنني في منزلي، وكأن سلمى لاجرلوف لا تزال هنا.

وبررت لجنة التحكيم منح الجائزة للمصمم بالاعتراف بالعمل المنجز وإدخال لاجرلوف ضمن سياق جديد وغير متوقع، أي باعتبارها نموذج رئيسي لمجموعة الملابس الجديدة التي جاءت بعنوان "زهور سبتمبر".

(أنسامد).

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