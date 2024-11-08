العارضة الإيطالية بيانكا بالتي حليقة الرأس على انستجرام

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - ظهرت عارضة الأزياء الإيطالية الشهيرة بيانكا بالتي حليقة الرأس على حسابها على موقع انستجرام مع تعليق "لقد فعلتها". وكانت قد نشرت قبلها صورة لها بعد قص شعرها تماماً.وتواصل بينكا مذكراتها الاجتماعية عن مرض السرطان الذي تم تشخيص إصابتها به في سبتمبر الماضى.وكانت العارضة التي بلغت الأربعين من عمرها في مارس الماضى قد بدأت العلاج الكيميائى في 14 أكتوبر.كما كانت قد خضعت قبل عامين لعملية استئصال الثدي الوقائي بعد اكتشاف إصابتها بالطفرة الجينية التي تنذر بخطر الإصابة بالسرطان.بيانكا بالتي من مواليد 19 مارس 1984 وهي عارضة أزياء إيطالية اشتهرت بحملاتها الإعلانية لدولتشي آند جابانا، بعد أن كانت الوجه الإعلاني للعلامة التجارية لمدة 10 سنوات. (أنسامد).

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