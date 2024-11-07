معرض في ميلانو للمصمم الشهير إيليو فيوروتشي

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - افتُتِح على هامش ترينالي الوسائط المتعددة في ميلانو أكبر معرض فردي على الإطلاق مخصص لإيليو فيوروتشي، المصمم ورجل الأعمال والمبدع المشهور عالميًا، والذي وُلِد في ميلانو عام 1935 وتوفي عام 2015 في الثمانين من عمره.كان إليو فيوروتشي مصمم أزياء إيطاليًا ومؤسس علامة الأزياء فيوروتشي.وهنا، أوضح رئيس الترينالي ستيفانو بويري، ميلان، المفضلة لفيورتشي، مضيفا: "كان فيوروتشي في الواقع، لمدة عقدين على الأقل بمثابة مغناطيس الأفكار الأكثر تقدمًا في ثقافة الشباب العالمية ومهد الجرأة ليس فقط بين الموضة والتصميم والفنون البصرية والإعلان، ولكن أيضًا بين الثقافة والتجارة".ويقام المعرض على خشبة مسرح الترينالي ويستمر حتى 16 نوفمبر، ويضم مجموعة مختارة من المجلدات والمجلات من أرشيف فيوروتشي وحياته وعلامته التجارية، بالإضافة إلى إنشاء متجره عام 1967.ويرافق المعرض كتالوج باللغتين الإنجليزية والإيطالية ويضم صورًا لفيورتشي. (أنسامد).

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