عرض جوتشي لمهرجان "لاكما أرت + فيلم جالا" في لوس أنجلوس

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - أقامت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة جوتشي، عرضاً للأزياء في لوس أنجلوس بمناسبة الدورة الثالثة عشر لمهرجان لاكما ارت + فيلم جالا والذي تركز على "هندسة الفساتين والبحث عن الجمال" .وقد ضم العرض مجموعة كبيرة من فساتين السهرة "جوتشي نوتي الثانية" من تصميم دى سارنو وكلها تعكس سحر هوليوود وتتكون من 12 إطلالة نسائية و4 للرجال.وتروي مجموعة "جوتشي نوتى" أو ليالى جوتشى الحوار بين خزانات الملابس للنساء والرجال وهي الموضوع الرئيسي لرؤية دي سارنو الإبداعية للجمال الأبدي المتجذرة بعمق في تاريخ العلامة التجارية.وقد انشيء المهرجان عام 2011 ويتوافد عليه المشاهير وهم يرتدون أفخر الملابس المصممة خصيصاً لهذه المناسبة ويتم تصويرهم على بوابات الحفل. (أنسامد).

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