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تعاون جديد بين فالنتينو ودوفر ستريت ماركت

04 نوفمبر 2024, 08:50

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "فالنتينو" عن تعاونها مع سلسلة متاجر البيع بالتجزئة البريطانية "دوفر ستريت ماركت"، مما يمثل توسعًا في الشبكة العالمية للعلامة التجارية.

سيتم افتتاح المساحات الجديدة لدار الأزياء في دوفر ستريت ماركت مع مجموعة ربيع 2025، وهي الأولى للدار من تصميم المدير الإبداعي أليساندرو ميكيلي.

واعتبارًا من 31 أكتوبر، أطلقت دار فالنتينو سلسلة من منافذ البيع المؤقتة في فروع دوفر ستريت ماركت حول العالم، بما في ذلك لندن وجينزا ونيويورك وسنغافورة ولوس أنجلوس وباريس.

كما ينص هذا التعاون أيضا على السماح لدار فالنتينو بافتتاح قسم داخل دوفر ستريت ماركت في جينزا وبكين، والذي سيتم الكشف عنه في 13 نوفمبر.

وبعد ذلك، ستتطور الشراكة مع افتتاح مساحات دائمة للدار في متاجر دوفر ستريت ماركت النموذجية، في لندن في 19 نوفمبر، وفي بكين في يناير 2025، وفي جينزا ونيويورك في فبراير 2025.

وصرح جاكوبو فينتوريني، الرئيس التنفيذي لدار فالنتينو : إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن هذا التعاون الاستثنائي بين فالنتينو ودوفر ستريت ماركت، الذي يوحده اهتمامنا الدقيق بالتفاصيل والتفاني في الإبداع والرؤية العالمية المشتركة، مضيفا : تؤكد هذه الشراكة التزام الدار بمشاركة تراثنا من الأزياء الراقية ضمن السياق المعاصر. (أنسامد).

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