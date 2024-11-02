ارتفاع إيرادات برادا خلال الأشهر التسعة الأولى

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - ارتفع صافي إيرادات دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "برادا" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتسجل 3,8 مليار يورو، بزيادة بنسبة 18% بأسعار الصرف الثابتة و15% بأسعار الصرف الحالية.كما ارتفعت مبيعات التجزئة إلى 3,4 مليار يورو (+18% بأسعار الصرف الثابتة و+15% بأسعار الصرف الحالية)، مع تسجيل معدلات نمو مماثلة بلغت 18% أيضا في الربع الثالث.ارتفعت مبيعات التجزئة لعلامة "برادا" التجارية بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وبنسبة 2% في الربع الثالث، فيما ارتفعت مبيعات شركة "ميو ميو" بنسبة 97% و105% على الترتيب.وتحدث باتريزيو بيرتيلي، رئيس برادا عن "سياق مليء بالتحديات" و"على الرغم من ذلك، هناك فرص لتطوير علاماتنا التجارية".(أنسامد).

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