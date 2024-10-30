الإيطالية باولا كورتيليزى في فيديو جيورجيو أرماني الجديد

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - انضمت الفنانة الإيطالية باولا كورتيليزي إلى إصدار جيورجيو أرماني الجديد "كروس رودز" أو "مفترق الطرق" حول النساء القويات.وقد بدأ أرماني هذا الإصدار عام 2021، وهو عبارة عن فيديو يركز على عدد من الشخصيات النسائية القوية والمؤثرة في المجتمع، ويعتبرن رموزًا للقوة والعزيمة.ولدت كورتيليزي، وهي مغنية وممثلة، في 24 نوفمبر 1973 في روما، وبدأت مشوارها الفني عام 1997.ويضم فيديو هذا العام أربع شخصيات نسائية، كلهن بطلات مسلسل قصير من إخراج جين نكيرو، التي حصلت على جائزة جرامي لعام 2021 لأفضل فيديو عن أغنية الشخصية الثانية، بيونسيه، "براون".وتأتي في المرتبة الثانية الممثلة والمغنية الأمريكية ميتى، التي أصدرت أول فيديو موسيقي لها لأغنية "ماماز إيذ" عام 2023، والثالثة الممثلة الصينية تان تشو، التي قررت عام 2020 عرض أعمالها الفنية علنًا.وكانت رابع شخصية هي المغنية والممثلة الأمريكية ديانا أجرون، المعروفة بدور كوين فابراي في مسلسل Glee. (أنسامد).

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